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Магаданские пожарные спасли садовый дом от огня
Общество
Магаданские пожарные спасли садовый дом от огня
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Магадан, 5 ноября. Пожар произошел в здании сезонного использования на окраине города. В результате случившегося пострадавших и погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось в районе пересечения Магаданского и Дукчинского шоссе. Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило вечером 4 ноября. Специалисты незамедлительно отправились на место ЧП. По имеющейся информации, 11 человек с помощью 3 единиц техники ликвидировали возгорание полностью за 16 минут.

На площади 50 квадратных метров горела обстановка; огнем повреждены вещи. В ходе спасательной операции погибших и пострадавших не обнаружено. Причина случившегося устанавливается. Инициирована проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством. Оценка ущерба пока не известна.

Сотрудники МЧС ликвидировали природный пожар в тундре под Магаданом, сообщал ранее ФАН. Огнем была охвачена площадь в 360 гектаров.

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