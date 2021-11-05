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Спасатели вывели из тайги заблудившегося жителя Красноярского края
Общество
Спасатели вывели из тайги заблудившегося жителя Красноярского края
pixabay.com  /  ID 12019

Красноярск, 5 ноября. Мужчина передвигался по тайге на машине по маршруту навигатора, который оказался неверным. В итоге автомобилист заблудился и едва не погиб. Детали спасения рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Коллега красноярца первым забил тревогу и обратился в полицию. Он сообщил, что приятель отправился на автомобиле из Красноярска в поселок Имбинский, однако до места назначения так и не добрался. Последний раз пропавший выходил на связь в районе города Кодинск.

Сотрудники экстренных служб организовали масштабные поисково-спасательные мероприятия. Специалисты обследовали десятки километров проселочных дорог и таежной местности, также проверяли придорожную территорию. Спустя несколько часов пропавший был обнаружен. Мужчина шел по дороге в 20 км от населенного пункта Ирба.

Спасенный рассказал, что заблудился, доверившись маршруту навигатора. Через какое-то время его машина увязла в отдаленной местности, которая была занесена снегом. Освободить транспортное средство самостоятельно красноярцу не удалось. В результате этого он две ночи провел в автомобиле, а когда кончилось топливо, решил пробираться пешком в ближайший населенный пункт. В дороге пропавшего обнаружила поисково-спасательная группа.

Накануне в Приморском крае ребенок помог найти потерявшегося в лесу пенсионера.

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красноярский край спасение тайга хорошие новости россии
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