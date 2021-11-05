Более половины энергоблоков на Украине прекратили работу из-за нехватки топлива

Киев, 5 ноября. Более половины энергоблоков на тепловых электростанциях Украины готовы к эксплуатации, но не работают. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько, пишет РИА Новости.

По его словам, по состоянию на 4 ноября на Украине не функционировала большая часть вырабатывающих электроэнергию энергоблоков.

«На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — прокомментировал ситуацию Крулько.

Он отменил, что из-за снижения до минимума поставок угля накануне прекратила работу самая мощная электростанция в Киевской области — государственная Трипольская ТЭС. Депутат опасается, что при таком положении дел могут начаться веерные отключения, в том числе в больницах.

Будущая зима обещает быть самой сложной в новейшей истории Украины: страна подходит к отопительному сезону в состоянии полной неготовности к нему. Пока что ситуацию спасает достаточно теплая погода, однако уже с первыми заморозками и ростом потребления энергии жители Украины могут столкнуться с веерными отключениями электроэнергии.