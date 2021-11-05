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Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
Общество
Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
Global Look Press  /  KPA

Лос-Анджелес, 5 ноября. Голливудского актера Кирка Дугласа, которого уже нет в живых, обвинили в изнасиловании. Предполагается, что от его действий пострадала актриса Натали Вуд.

О случившемся рассказала младшая сестра артистки Лана Вуд в своей книге. По словам женщины, Дуглас изнасиловал актрису в 1955 году, когда шли съемки ленты «Искатель». Тогда ныне покойному актеру было 39 лет, и он уже являлся звездой мирового масштаба, а 18-летняя Вуд только начинала карьеру в кино.

По словам Ланы Вуд, встречу актрисы с Дугласом организовала ее мать. Натали Вуд отвезли в нужное место на автомобиле, и тогда она выглядела особенно красивой, вспоминает сестра. Об инциденте с Дугласом актриса рассказала лишь через много лет.

«Он причинил мне боль, Лана», — поделилась словами артистки сестра.

Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
Global Look Press / Globe Photos

Детали случившегося уже не выяснить, поскольку Натали Вуд погибла в 1981 году. Актриса утонула во время плавания на яхте при невыясненных обстоятельствах. Кирк Дуглас умер в 2020 году от естественных причин — ему было 103 года.

Сын актера Майкл Дуглас женат на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что их брак находится на грани распада.

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вуд актеры дуглас
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