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Ученые Нью-Йоркского университета объяснили работу мозга билингвов
Наука
Ученые Нью-Йоркского университета объяснили работу мозга билингвов
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 5 ноября. Переход с одного языка на другой является естественным для билингвов, так как в их мозге есть особый механизм, выяснили ученые из Нью-Йоркского университета.

Мыслительный орган человека использует механизм для объединения слов из разных языков. Переключение с одного языка на другой является естественным процессом для тех, кто освоил иностранную речь, обнаружила группа нейробиологов.

«Двуязычные люди демонстрируют увлекательную версию этого процесса — их мозг с готовностью объединяет слова из разных языков вместе, как и при объединении слов из одного языка», — отметила профессор кафедры лингвистика Лийна Пюлккянен.

Согласно данным, 60 млн жителей США являются билингвами. Несмотря на распространенный характер двуязычия как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, неврологические механизмы мозга у таких людей недостаточно изучены.

Изучение других языков положительно влияет на интеллект. Например, у билингвов хорошо развита отвечающая за контроль и планирование функция мыслительного органа. Современный человеческий мозг начал формироваться около 1,7 млн лет назад, пишет «Ридус».

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ученые мозг билингвы
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