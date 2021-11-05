Политолог Марков: «Вашингтон может освободить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы»

Вполне возможно, что Михаила Саакашвили после обращения его матери к Владимиру Зеленскому выпустят из грузинской тюрьмы. Но решать это будет, конечно, не Владимир Зеленский, а его кураторы в Вашингтоне. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Марков, комментируя новость о том, что мать арестованного в Грузии политика обратилась к президенту Украины.

Ранее сообщили, мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания попросила президента Украины Владимира Зеленского помочь освободить сына из тюрьмы в Грузии и перевезти на Украину для лечения.

Бывший президент Грузии Саакашвили был задержан в первых числах октября сразу после прибытия в эту страну. Арест был ожидаем, так как на опального политика на родине заведено несколько уголовных дел.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что заявление матери Михаила Саакашвили для нее естественно, при этом акция является политическим проектом единомышленников заключенного.

«Мать в любом случае имеет право сражаться за своего сына, даже если он преступник. Вряд ли эта женщина додумалась обратиться к Зеленскому самостоятельно. Скорее всего, ей это посоветовали союзники Саакашвили. Они не могут не понимать, что подобные вопросы решает Вашингтон, но на таком уровне они обращаться не могут. Есть ли в освобождении Саакашвили интерес Киева? За власти Украины все решают в США, Зеленский, несомненно, выслушает мнение Вашингтона, чтобы понимать, что делать дальше», — пояснил политолог.

wikipedia.org / Melberg

Собеседник ФАН напомнил, что освобождение Саакашвили чревато ростом внутренней напряженности в Грузии, и президент республики Саломе Зурабишвили накануне заявила, что «никогда не помилует Саакашвили».

«В партии Саакашвили рассчитывали на скорое освобождение после его ареста и планировали устроить в Грузии переворот. Но Саакашвили не получил поддержки США, они сами потребовали, чтобы после проигранных выборов политик-неудачник отошел в сторону. Они опасаются, что провокации и новые попытки Саакашвили раскачать ситуацию в стране могут толкнуть Тбилиси в сторону Москвы, так как обедневшие люди помнят, что в СССР они жили хорошо. Скорее всего, американские кураторы отнесутся к просьбе об освобождении Саакашвили с настороженностью: этот человек доставляет слишком много хлопот. Его поступки малопредсказуемы, а он в силу определенных причин плохо управляемый. Стать лидером Грузии у него в действительности почти нет шансов», — высказал свое мнение Марков.

Аналитик заметил, что нынешний умеренно-антироссийский режим в Грузии вполне устраивает США. Собеседник ФАН предположил, что освобождение Саакашвили тем не менее возможно, так как Вашингтон, чтобы сохранить лицо, может позаботиться о своем человеке, но при условии, что он оставит политику и больше не будет создавать проблемы Соединенным Штатам.

Ранее ФАН рассказал, почему было нелепо вести самолет с россиянами из Будапешта не в Санкт-Петербург, а в Киев. В Совете Федерации сочли действия венгерского экипажа подготовленной провокацией.