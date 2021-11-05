Россия осталась на десятой позиции в таблице коэффициентов УЕФА после матчей еврокубков

Москва, 5 ноября. Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после четвертой недели еврокубковых турниров.

Российские клубы с одинаковым счетом 1:1 завершили поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Московский «Локомотив» отыгрался и спас ничью в матче с турецким «Галатасараем», а столичный «Спартак» заработал очко по итогам встречи с английским «Лестер Сити». До этого поражение от туринского «Ювентуса» потерпел петербургский «Зенит», выступающий в Лиге чемпионов.

После четвертой еврокубковой недели Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА. На счету РФ 32,082 очка. На 0,618 балла Россию опережает Шотландия. Украина, располагающаяся в таблице коэффициентов УЕФА на 11-й позиции, отстает от РФ на 0,682 очка.

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