Профессионализм и наблюдательность фельдшера спасли жизнь жителю Тюмени

Тюмень, 5 ноября. Логика, наблюдательность и интуиция медика скорой помощи стали решающими в жизни 40-летнего мужчины, который пожаловался на боль в шее после падения.

Родственники жителя Тюмени вызвали скорую помощь после того, как мужчина внезапно упал и повредил шею, находясь дома. Врачи приехали по вызову. Фельдшер Лариса Массон стала выяснять, что случилось, и осмотрела шею пациента. При пальпации женщина отметила, что у мужчины не болит сам якобы поврежденный участок.

У медика закрались сомнения насчет травмирования, и она осмотрела комнату, пытаясь найти скользкие предметы, из-за которых мог упасть тюменец. Не обнаружив ничего подозрительного, она снова стала задавать вопросы мужчине, родственники которого были возмущены промедлением доктора.

Выяснилось, что боль появилась у мужчины до падения, а значит дело не в травме. После анализа Лариса Массон поставила четкий диагноз: инфаркт миокарда с атипичной симптоматикой: сильной болью в шее, головокружением и слабостью. Больной отправился в кардиоцентр, где ему установили стент в коронарную артерию и спустя несколько недель выписали в отличном самочувствии.

Врачи Архангельской областной больницы спасли руку женщины благодаря замене артерии. Инцидент произошел, когда пострадавшая помогала своему супругу пилить дрова.