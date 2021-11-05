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ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Голубовское в ЛНР
Армия
ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Голубовское в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 5 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины один раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики подвергли обстрелу окраины населенного пункта Голубовское, который расположен у линии соприкосновения сторон в Донбассе. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последние недели наблюдается обострение ситуации в Донбассе. Так, 26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Царьград».

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