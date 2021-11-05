Торги на Московской бирже открылись снижением курса доллара

Москва, 5 ноября. Курсы американской и европейской валют снижаются по отношению к рублю. Такие сведения предоставляет Московская биржа в начале торгов 5 ноября.

Рубль продолжает укрепляться во время торгов на выходных. Курс доллара снизился на 18,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия 4 ноября. Он достиг показателя в 71,55 рубля. Евро также демонстрирует отрицательную динамику. Понижение составило 27 копеек, после чего курс валюты установился на уровне 82,99 рубля.

Специалисты ожидают продолжения укрепления рубля. Финансовый эксперт Георгий Ващенко ранее назвал рубль самой крепкой валютой развивающихся рынков. Он предполагает, что положительным фактором для отечественной валюты станет повышение цен на нефть и восстановление экономики России.