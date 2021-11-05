Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 10:12
10:10
Экономика
Экономист Делягин предупредил россиян об угрозе ослабления рубля
10:10
Общество
Мясников поддержал инициативу Росздравнадзора о наказании врачей-антипрививочников
10:09
Общество
Дочь покойного актера Буркова призвала не допускать Доронину до живых людей
10:08
Происшествия
ФАН публикует видео с места жесткого столкновения «Газели» со столбом на Варшавском шоссе
10:05
Шоу-бизнес
Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала о ссоре с Егором Кридом
10:03
Происшествия
Житель Тольятти прописал в «резиновой квартире» 117 иностранцев
09:55
Политика
Спикер Госдумы Володин не исключил участия оппозиции в развитии страны
09:53
Происшествия
ФАН показал видео с найденной Audi, на которой уехали участники стрельбы в Химках
09:50
Армия
CASC: Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму»
09:47
Весь мир
Шугалей о ситуации в Мали: Франция добивается дестабилизации, чтобы потом вернуть контроль
Все новости

Торги на Московской бирже открылись снижением курса доллара
Экономика
Торги на Московской бирже открылись снижением курса доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 ноября. Курсы американской и европейской валют снижаются по отношению к рублю. Такие сведения предоставляет Московская биржа в начале торгов 5 ноября.

Рубль продолжает укрепляться во время торгов на выходных. Курс доллара снизился на 18,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия 4 ноября. Он достиг показателя в 71,55 рубля. Евро также демонстрирует отрицательную динамику. Понижение составило 27 копеек, после чего курс валюты установился на уровне 82,99 рубля.

Специалисты ожидают продолжения укрепления рубля. Финансовый эксперт Георгий Ващенко ранее назвал рубль самой крепкой валютой развивающихся рынков. Он предполагает, что положительным фактором для отечественной валюты станет повышение цен на нефть и восстановление экономики России.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Торги на Московской бирже открылись снижением курса доллара
доллар рубль торги мосбиржа валютный рынок
Комментировать