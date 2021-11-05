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Президент Бразилии назвал Пизу «пиццей» и породил шквал мемов в Сети
Общество
Президент Бразилии назвал Пизу «пиццей» и породил шквал мемов в Сети
wikipedia.org  /  Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Бразилиа, 5 ноября. Бразильский лидер Жаир Болсонару стал героем интернет-мемов, когда назвал Пизанскую башню «Башней пицца» в рамках своего выступления во время церемонии запуска технологии 5G.

Во время своей речи политик произнес на конце слова «Пиза» звук «ц», который используется в слове «пицца», вместо звука «з». Пользователи Сети со всего мира буквально в считанные часы «расхватали» такую оговорку Жаира Болсонару на различные мемы и цитаты.

«Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы», — заявил глава государства, что и вызвало волну позитива на просторах Сети.

Это не единственный инцидент с оговорками Болсонару. Недавно во время пресс-конференции президент Бразилии спутал имя советника США по климату Джона Керри с известным комедийным актером и комиком Джимом Керри. Юзеры Twitter после всех курьезов стали делать картинки, где Болсонару и Керри изображены веселящимися у «пизанской» башни. На «фотожабах» актер и политик стоят на фоне разных видов пиццы или же поедают ее.

Недавно Бразилия объявила о расширении обязательств в секторе борьбы с климатическими проблемами. Кабмин страны взял на себя новые обязанности во время конференции ООН в Глазго.

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бразилия пицца мемы пиза жаир болсонару
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