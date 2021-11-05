Минобороны России создало резерв сил для медпомощи регионам в борьбе с COVID-19

Москва, 5 ноября. Российские вооруженные силы сформировали резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи пациентам с COVID-19 в разных регионах страны.

Состав резерва включает в себя девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и сотню врачебно-сестринских бригад. Часть из них уже оказывает помощь пациентам с коронавирусом в разных российских регионах, отметили в Минобороны РФ.

Врачебно-сестринские бригады состоят из военнослужащих с большим опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них есть реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

«Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов», — добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны с начала пандемии возвело несколько многофункциональных медицинских центров. На их территории уже прошли лечение почти 10 тысяч пациентов, еще около тысячи находятся там в настоящее время.

Более 100 военных медиков ранее прибыли в Тульскую область для оказания помощи жителям региона. Врачи уже приступили к работе в нескольких областных больницах.