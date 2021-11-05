Найдены останки всех девяти погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Иркутск, 5 ноября. Спасатели обнаружили тела всех девяти человек, находящихся на борту Ан-12 во время крушения в Иркутской области. Соответствующие данные привели в экстренных службах.

Сотрудники экстренных служб также обнаружили на месте авиакатастрофы второй бортовой самописец. Следственный комитет России вместе с коллегами из Белоруссии уже заняты выяснением деталей и причин крушения самолета, передает РИА Новости.

Вечером 3 ноября Ан-12 рухнул в семи километрах от Иркутска, вблизи села Пивовариха. Воздушное судно следовало по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. На борту транспортировались продукты и товары народного потребления в Чукотский автономный округ. В момент авиакатастрофы экипаж взял курс на аэропорт базирования.