МЧС призвало россиян соблюдать правила пожарной безопасности в домах зимой

Москва, 5 ноября. Правила пожарной безопасности необходимо соблюдать на фоне возрастающего количества возгораний в домах осенью и зимой. Об этом сообщили в МЧС России.

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Они предназначены сами себе и их любознательность может привести к непоправимым последствиям. Родителей просят научить детей правилам пожарной безопасности, пишет ТАСС.

«МЧС России обращает внимание, что исключить риск пожаров в жилье возможно при соблюдении правил безопасности. Родителям необходимо учить детей правилам пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов», — добавили в ведомстве.

Согласно информации МЧС, число происшествий в домах увеличивается в период праздников и школьных каникул. Основными причинами являются неправильное использование обогревателей и газового оборудования.

Часто пожары приводят к жертвам. Один из таких случаев произошел накануне в Перми. Пламя охватило квартиру в многоэтажном доме. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок. Мать и десятилетняя девочка спаслись.