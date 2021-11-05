Группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Стокгольм, 5 ноября. Шведская музыкальная группа ABBA выпустила альбом Voyage. Пластинка станет первой после долгого перерыва и завершит творческий путь коллектива.

В альбом вошли десять песен. Ранее группа уже презентовала несколько треков из него. Альбом доступен на стриминговых платформах.

Участники коллектива намерены весной 2022 года провести виртуальный концерт в Олимпийском парке Лондона, арена которого специально была построена для этого мероприятия. Вместо самих музыкантов на сцене будут присутствовать их голограммы.

Альбом Voyage вышел после 40-летнего перерыва. Пластинка должна была выйти в свет в сентябре, однако премьеру перенесли по разным причинам.

По данным издания Daily Mail, на этом творческий путь популярной группы прошлого века завершится. Поклонники искренне надеются, что презентация новой пластинки станет незабываемой.