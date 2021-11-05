Министр внутренней безопасности США Майоркас признал превосходство России в Арктике

Вашингтон, 5 ноября. Российская Федерация в значительной мере опережает Соединенные Штаты по численности кораблей-ледоколов. Такое мнение выразил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Чиновник также добавил, что Вашингтон серьезно уступает в количестве ледокольных судов Пекину. Об этом американский министр заявил в ходе своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Не уделяется достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен этот регион мира, который приобретает все большее значение. Мы с нашим флотом [ледоколов — Прим. ФАН] прискорбно далеко позади», — выразил точку зрения Майоркас.

Ранее глава Седьмого флота Соединенных Штатов вице-адмирал Карл Томас принял решение освободить от должностей командование атомной подлодки проекта «Сивулф II» USS Connecticut после инцидента в Южно-Китайском море. Навигаторы подводного крейсера допустили ошибку, и субмарина напоролась на подводную скалу.