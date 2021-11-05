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Политика
Российский премьер Мишустин одобрил интеграцию с Белоруссией на фоне санкций
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Российский премьер Мишустин одобрил интеграцию с Белоруссией на фоне санкций
Политика
Российский премьер Мишустин одобрил интеграцию с Белоруссией на фоне санкций
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

, 5 ноября. Усиление интеграционных процессов Российской Федерации и Белоруссии на фоне ограничительных мер является верным решением. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проводя интеграционные процессы Россия и Белоруссия получают возможность эффективно противостоять кризисным ситуациям. Об этом политик сообщил во время сессии высшего Госсовета Союзного государства.

«Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях: идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура... И в этой ситуации укрепление интеграции наших стран — самый верный путь», — отметил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых обсудили заседание высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства. Лидеры государств общались около 1,5 часа.

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