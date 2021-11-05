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Якутская прокуратура начала проверку после обрушения породы на руднике «Интернациональный»
Происшествия
Якутская прокуратура начала проверку после обрушения породы на руднике «Интернациональный»
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Мирный, 5 ноября. Прокуратура заинтересовалась инцидентом с локальным обрушением кровли на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК. В результате ЧП горные породы задавили одного из рабочих, сообщили в правоохранительных органах.

Во время происшествия серьезные травмы получил машинист комбайна, которому потребовалась госпитализация. По результатам проведенной проверки прокуроры озвучат правовую оценку по факту соблюдения законных требований о промышленной безопасности, об охране труда и ряду других аспектов.

Утром в пятницу на первом слое 11-го блока «Интернационального» обрушилась кровля. В результате происшествия один из работников получил повреждения руки и ноги. Его удалось вызволить из-под завалов усилиями сотрудников МЧС. Спасатели также сообщили, что на предприятии газовая обстановка в пределах нормы, персоналу ничего не угрожает.

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