Якутская прокуратура начала проверку после обрушения породы на руднике «Интернациональный»

Мирный, 5 ноября. Прокуратура заинтересовалась инцидентом с локальным обрушением кровли на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК. В результате ЧП горные породы задавили одного из рабочих, сообщили в правоохранительных органах.

Во время происшествия серьезные травмы получил машинист комбайна, которому потребовалась госпитализация. По результатам проведенной проверки прокуроры озвучат правовую оценку по факту соблюдения законных требований о промышленной безопасности, об охране труда и ряду других аспектов.

Утром в пятницу на первом слое 11-го блока «Интернационального» обрушилась кровля. В результате происшествия один из работников получил повреждения руки и ноги. Его удалось вызволить из-под завалов усилиями сотрудников МЧС. Спасатели также сообщили, что на предприятии газовая обстановка в пределах нормы, персоналу ничего не угрожает.