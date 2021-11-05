«Обозреватель»: украинцев ждет снижение пенсий и зарплат в 2022 году

Киев, 5 ноября. Реальный размер минимальной заработной платы и пенсий снизится на Украине в следующем году. В связи с этим большая часть населения страны обречена на бедность.

Минимальная пенсия до июля следующего года на Украине составит 1 934 гривны (около 5 265 рублей). Затем она вырастет до 2 027 гривен (5 519 рублей), а в декабре достигнет 2 093 гривен (5 698 рублей).

Согласно данным украинского министерства социального развития, для удовлетворения базовых потребностей пенсионеру необходимо как минимум 3 692 гривны (10 052 рублей). Такие подсчеты приводит портал «Обозреватель».

Размер минимальной заработной платы на территории страны увеличится только на три процента, на 200 гривен, составив 6 700 гривен (18 242 рублей). Уровень прогнозируемой инфляции в стране составляет пять–семь процентов, заключили журналисты.

Пенсии и пособия россиян повысят уровня инфляции. Последняя будет учитываться российскими властями при подготовке бюджета на следующий год.