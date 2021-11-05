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Госдепартамент не смог найти подаренную экс-главе ведомства Помпео бутылку виски
Политика
Госдепартамент не смог найти подаренную экс-главе ведомства Помпео бутылку виски
wikipedia.org  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 5 ноября. Государственный департамент Соединенных Штатов не смог найти японскую бутылку виски, которая была подарена бывшему госсекретарю Майку Помпео. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Подарили бутылку Suntory Hibiki 30-летней выдержки Помпео представители японского правительства в 2019 году. Сам политик утверждает, что никогда не получал подобных подарков от азиатских коллег.

Также в ходе расследования не удалось отыскать золотую монету и разные сувениры, которые администрация бывшего главы США Дональда Трампа уготовила для лидеров государств G7. Расследованию удалось найти только восемь ваз, общей стоимостью 20 тысяч долларов, которые планировалось вручить президентам Группы семи.

Ранее Госдепартамент подтвердил встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Саммит состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

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