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Депутат Рады Дмитрук рассказал о добыче неучтенных кубометров газа на Украине

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 07:29
Экономика
Депутат Рады Дмитрук рассказал о добыче неучтенных кубометров газа на Украине
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 5 ноября. Десятки миллиардов «тайных» кубометров голубого топлива, которые добывают на Украине, помогут ей стать экспортером газа. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук.

В эфире телеканала «Наш» парламентарий попросил властей Киева о ревизии газодобывающей отрасли в стране. По его словам, «в тени находится» целых 40% украинской экономики.

«Если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа», — отметил Дмитрук.

При таком наличии топлива его хватит на всю Украину, к тому же страна сможет поставлять свой газ другим государствам.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что объемы прокачки газа через Украину с начала 2021 года сократились в два раза. Так, суточный объем с января снизился со 180 до 100 миллионов кубометров.

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украина рада газ дмитрук
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