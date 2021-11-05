Депутат Рады Дмитрук рассказал о добыче неучтенных кубометров газа на Украине

Киев, 5 ноября. Десятки миллиардов «тайных» кубометров голубого топлива, которые добывают на Украине, помогут ей стать экспортером газа. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук.

В эфире телеканала «Наш» парламентарий попросил властей Киева о ревизии газодобывающей отрасли в стране. По его словам, «в тени находится» целых 40% украинской экономики.

«Если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа», — отметил Дмитрук.

При таком наличии топлива его хватит на всю Украину, к тому же страна сможет поставлять свой газ другим государствам.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что объемы прокачки газа через Украину с начала 2021 года сократились в два раза. Так, суточный объем с января снизился со 180 до 100 миллионов кубометров.