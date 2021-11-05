Пушков окрестил произведения современного искусства «шизоидными перформансами»

Москва, 5 ноября. Человечество будет противиться плодам современного искусства, а такие музеи как Лувр будут оставаться самыми популярными. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал статистические данные, согласно которым Лувр оказался самым посещаемым музеем. Политик вспомнил, что так было и в его юности. Сенатор также перечислил ряд других известных на весь мир культурных учреждений.

«Не ангары "современного искусства", где выставляются писсуары, сухие ветки со скотчем, невидимые статуи, бездарная мазня и "пачки Мальборо, перепоясанные соплей" (по выражению Ильи Глазунова). Это означает, что законы гармонии сопротивляются напору идиотских инсталляций, шизоидных перформансов и прочих подлогов, называемых "модерн арт"», — написал Пушков в соцсетях.

Люди остаются верными своим ценностям. Это дает надежду, что «поделки и подлоги» не заменят людям настоящее искусство.

Алексей Пушков ранее похвалил Украину за отмену концерта Моргенштерна. В Киеве не стали прикрываться пандемией COVID-19 и назвали реальную причину.