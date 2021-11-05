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Британский шоумен Лайонел Блэр скончался в возрасте 92 лет

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 06:45
Общество
Британский шоумен Лайонел Блэр скончался в возрасте 92 лет
PA Wire/ТАСС  /  Jonathan Brady

Лондон, 5 ноября. Актер, танцор и артист Лайонел Блэр умер на 93-м году жизни в семейном кругу. О печальном известии сообщил его агент.

Он прославился ролями в фильмах «Хромающий человек», «Ночь тяжелого дня» и «Джунгли красоты». Также известность Блэру принесло участие в танцевальной группе, которая выступала в 1960-х годах, пишет Daily Mail.

Некоторые помнят британского шоумена в игровом шоу «Дай мне ключ», которое выходило на экраны с 1970 по 1990 годы. Блэк является автором мюзикла по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир», с которым он на протяжении полугода гастролировал по Великобритании.

Недавно в возрасте 93 лет из жизни ушел итальянский ресторатор Адо Кампеол. Его считают создателем одного из популярных десертов — тирамису.

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