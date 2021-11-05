Рабочему придавило ноги после схода породы на руднике в Якутии

Мирный, 5 ноября. Горная порода обрушилась на руднике «Интернациональный» в Мирном (Якутия). В результате инцидента под завалами оказался один из работников, сообщили в МЧС России.

После ЧП на место оперативно прибыли подразделения спасателей. Они установили, что под завалами находится один из сотрудников предприятия работнику задавило ноги. Горноспасателям удалось освободить пострадавшего, после чего ему начали оказывать медицинскую помощь. Сейчас проводится вывод работников на поверхность.

Причины и детали произошедшего предстоит установить. Информации о других пострадавших не поступало.

Недавно в Екатеринбурге рабочий погиб из-за обвала грунта во время коммунальных работ. Смерть наступила в результате падения в вырытый котлован.