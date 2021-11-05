Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 07:10
07:09
Общество
Пушков окрестил произведения современного искусства «шизоидными перформансами»
06:50
Общество
Express: появление пятен на языке может указывать на развитие рака ротовой полости
06:45
Общество
Британский шоумен Лайонел Блэр скончался в возрасте 92 лет
06:43
Общество
Диетолог Микитюк: какао-порошок препятствует образованию раковых клеток
06:22
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга
06:13
Происшествия
Директор кинотеатра скончалась от внезапной болезни в Тверской области
06:00
Общество
Косметолог Егорова рассказала, как алкоголь может обезобразить лицо
05:53
Происшествия
Рабочему придавило ноги после схода породы на руднике в Якутии
05:47
Происшествия
Лось разбил окно и забрался в школьный кабинет в Канаде
05:44
Спорт
Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи в гостевом матче НХЛ против «Флориды»
Все новости

Рабочему придавило ноги после схода породы на руднике в Якутии
Происшествия
Рабочему придавило ноги после схода породы на руднике в Якутии
vk.com  /  Андрей Чибис

Мирный, 5 ноября. Горная порода обрушилась на руднике «Интернациональный» в Мирном (Якутия). В результате инцидента под завалами оказался один из работников, сообщили в МЧС России.

После ЧП на место оперативно прибыли подразделения спасателей. Они установили, что под завалами находится один из сотрудников предприятия работнику задавило ноги. Горноспасателям удалось освободить пострадавшего, после чего ему начали оказывать медицинскую помощь. Сейчас проводится вывод работников на поверхность.

Причины и детали произошедшего предстоит установить. Информации о других пострадавших не поступало.

Недавно в Екатеринбурге рабочий погиб из-за обвала грунта во время коммунальных работ. Смерть наступила в результате падения в вырытый котлован.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Рабочему придавило ноги после схода породы на руднике в Якутии
мчс якутия рудник мирный интернациональный
Комментировать