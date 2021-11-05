Лось разбил окно и забрался в школьный кабинет в Канаде

Саскатун, 5 ноября. Занятия в школе на окраине Саскатуна (Канада) пришлось срочно отменить из-за ворвавшегося лося, который разбил большое окно на первом этаже здания и забрался в класс к ученикам, сообщили на телеканале CTV.

В момент прихода «нежданного гостя» на уроке находились 15 детей и два преподавателя. Животное направилось к двери, как только проникло в класс. Учителя стали выводить ребят из здания через разбитое окно. В результате оперативных действий сотрудников учреждения никто из находившихся в кабинете не пострадал.

Всю школу после этого перевели в режим локдауна — вход и выход из здания были запрещены. На место быстро прибыли сотрудники природоохранной службы, после чего лосю вкололи снотворное, вывезли за пределы города и выпустили в лес.

Недавно под Тверью произошло ДТП с участием лося. В результате столкновения с животным на трассе «Золотое кольцо» пострадали водитель и пассажир автомобиля.