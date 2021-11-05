Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи в гостевом матче НХЛ против «Флориды»

Санрайз, 5 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард гостей Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

За «Вашингтон» также отличились Даниэль Спронг, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. Нападающий гостей Евгений Кузнецов провел на льду более 22 минут, четыре раза ударил в створ ворот и завершил игру с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов дважды пробил по «калитке» «Флориды» и заработал полезность «-1». Вратарь Илья Сасонов смог парировать 15 бросков из 18.

В составе «Флориды Пантерз» дубль на свой счет записал финский хоккеист Александр Барков. По одной шайбе также забросили Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Фрэнк Ватрано. Голкипер хозяев Сергей Бобровский сыграл 20 минут и парировал все 13 ударов. Во время игры российский вратарь получил травму верхней части тела и был вынужден покинуть лед.

Благодаря высокой результативности Александр Овечкин все ближе подбирается к рекорду легенды НХЛ Уэйну Гретцки по голам за карьеру. Сам хоккеист высоко оценил шансы россиянина оставить позади его высокий результат.