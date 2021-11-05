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Опрос «Работа.ру»: каждый третий россиянин менял работу из-за низкой зарплаты
Общество
Опрос «Работа.ру»: каждый третий россиянин менял работу из-за низкой зарплаты
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 5 ноября. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование, в котором выяснили наиболее частые причины увольнения россиян. Оказалось, что самым распространенным поводом (33%) оказалась низкая заработная плата.

При этом еще 25% опрошенных сообщили, что сменили место работы из-за плохих условий труда. Помимо этого, в 13% случаев увольнение сотрудника стало следствием сокращения персонала начальством, 10% покинули должность из-за переезда в другой город или страну. Долгая дорога до работы стала причиной ухода с нее для 9% россиян, а для 8% это были регулярные задержки заработной платы, данные исследования передает ТАСС.

«Около трети опрошенных россиян (33%) увольнялись из-за низкой зарплаты. Каждый четвертый (25%) решил сменить место работы, так как его не устраивали условия труда. Еще 21% россиян не выдержали сильного напряжения, а 16% ушли ради смены сферы деятельности», — сообщили аналитики «Работа.ру».

Каждый пятый опрошенный (20%) сообщил, что последний раз менял работы полгода назад, столько же увольнялись более пяти лет назад. При этом 13% респондентов уходили с должности менее месяца назад, а 8% никогда не покидали свой коллектив.

Другое исследование компании HeadHunter показало, что свыше 70% соискателей работы находятся в поиске в течение полугода. При этом самыми активными из них стали медики и юристы.

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