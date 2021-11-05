Врач Тяжельников посоветовал заранее подготовиться к выходу из режима нерабочих дней

Москва, 5 ноября. Возвращаться к привычному ритму жизни после нерабочих дней стоит хотя бы за трое суток до его завершения. Такое мнение озвучил врач Андрей Тяжельников.

По его словам, в случае резкого перехода есть риск навредить своему здоровью. Это касается также и режима питания, который, по мнению главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, в нерабочие дни у многих сбился.

«Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно», — сказал Тяжельников в интервью РИА Новости.

Специалист также рекомендовал гражданам обязательно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Особенно важно сделать прививку пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с количеством госпитализаций, связанных с заболеванием COVID-19 в столице улучшилась. По его словам, статистика показала остановку роста этого показателя.