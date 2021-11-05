Депутат горсовета на западной Украине Грынив попался за рисованием портрета Путина

, 5 ноября. Депутата городского совета Львова Юрия Грынива, состоящего в партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», поймали за рисованием портрета российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил «24 канал».

Отмечается, что парламентарий занимался художеством прямо во время сессии горсовета. Поступок украинского парламентария вызвал бурную реакцию среди журналистов.

«Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина», — такой заголовок получил видео сюжет с процессом рисования.

На видеозаписи видно, как парламентарий на листе вначале рисует контур лица российского президента, подглядывая в телефон. После Грынив начинает импровизировать и наполнять портрет деталями от себя.

Ранее в Верховной раде депутат от партии «Слуга народа» назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем. Свое высказывание парламентарий сопроводил непристойным жестом в адрес главы государства.