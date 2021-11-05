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Иностранцев с истекшим видом на жительство в России лишат пенсий с 2023 года
Экономика
Иностранцев с истекшим видом на жительство в России лишат пенсий с 2023 года
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 ноября. Иностранцам с истекшим и аннулированным видом на жительство (ВНЖ) в России продолжают выплачивать пенсии до получения новых документов. Но с 2023 года все изменится.

Сейчас разрабатывается новый реестр, который с января 2023 года предполагает отмену социальных выплат для граждан с закончившимся разрешением на пребывание в стране. На протяжении всего следующего года в него будут вноситься и систематизироваться сведения о населении, напомнила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Наличие ВНЖ позволяет пожилым иностранцам претендовать на выплату пенсии. Пенсионный фонд России начисляет выплаты на основе документов, которые предоставлены заявителем в МВД. Однако не всегда сведения оттуда приходят вовремя. Из-за этого иностранцы с истекшими документами продолжают получать деньги, передает «Прайм».

Пенсия иностранцам с действующим ВНЖ полагается при отчислении страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования. Еще одним условием является трудовая деятельность по бессрочному договору или по договору сроком не менее полугода непрерывно

«Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору», — заключила экономист.

С января следующего года ПФР начнет предоставлять гражданам отдельные меры социальной поддержки, которыми ранее занимались профильные органы. Речь идет о пособии беременным женам военных, выплатах на детей военнослужащих и так далее.

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