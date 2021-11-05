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Sportico: Майкл Джордан является самым богатым спортсменом в истории

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 04:57
Спорт
Sportico: Майкл Джордан является самым богатым спортсменом в истории
Global Look Press  /  DUOMO/PCN via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Лос-Анджелес, 5 ноября. Звезда баскетбола Майкл Джордан стал самым богатым человеком в истории мирового спорта. Соответствующие данные опубликовал портал Sportico.

В составлении списка учитывались данные о всех доходах спортсменов, включая заработную плату, а также призовые и рекламные контракты до 1 июня 2021 года. Всего в рейтинге фигурируют имена представителей восьми видов спорта. Их общий доход составил 25,5 млрд долларов.

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Джордан имеет состояние в 2,62 млрд. В пятерке богатейших спортсменов планеты три места распределили между собой гольфисты — Тайгер Вудс (2,1 млрд) и Арнольд Палмер (1,5 млрд) и Джек Никлаус (1,38 млрд). Нынешние звезды мирового футбола Криштиану Роналду (1,24 млрд) и Лионель Месси (1,14 млрд) занимают пятую и восьмую позиции соответственно

Ранее пара баскетбольных кроссовок, созданных по особому заказу для Майкла Джордана, ушла с молотка за 1,47 млн долларов. Именно эта пара обуви породила известный ныне бренд Air Jordan, который занимается выпуском всех линий одежды.

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