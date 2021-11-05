Бездомная собака едва не растерзала семилетнего мальчика на Ямале

Салехард, 5 ноября. Бродячий пес покалечил маленького мальчика, который гулял по двору в селе Аксарка (ЯНАО). Собака укусила ребенка за лицо, после чего ему пришлось накладывать несколько швов. Подробнее об этом рассказала мать пострадавшего в соцсети.

По заявлениям руководства управления ЖКХ администрации Приуральского района, в прошлом году животное уже отлавливали. Тогда собаку чипировали, вакцинировали, стерилизовали и отдали новому хозяину. Скорее всего, спустя время пес снова оказался без надзора и попал на улицу. После инцидента с укусом семилетнего мальчика животное вновь отловили и определили в приют, передает «Ямал-Медиа».

«Собак держат в приюте и спустя какое-то время отпускают. Кому-то укусили руку, моему ребенку разодрали лицо (под глазом — Прим.ФАН). Что будем ждать дальше? Когда кому-нибудь выгрызут глаза или вовсе загрызут насмерть?» — возмутилась мать ребенка Елена Краева.

Недавно житель Тулы обстрелял из травматического пистолета женщину с собакой из-за того, что животное начало на него лаять. После нападения мужчина поспешно скрылся.