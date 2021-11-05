Российские туристы не пострадали при перестрелке в Мексике

Канкун, 5 ноября. Граждане Российской Федерации не пострадали из-за стрельбы и захвата отеля Ziva Riviera на мексиканском курорте Канкун. Об этом рассказал глава консульского отдела России в Мексике Андрей Трояновский.

Члены банд мексиканских наркокартелей начали перестрелку возле отеля. В результате инцидента погибли двое преступников. Данных о пострадавших среди туристов не поступало, пишет Пятый канал.

«Нам известно то, что пишут в прессе, что там нет российских туристов, что они никак не пострадали. Мы запросили информацию у полиции, там (в отеле — Прим. ФАН) российских граждан нет», — заявил Андрей Трояновский.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется, что это не первое вооруженное столкновение враждующих группировок за последнее время в этом регионе.