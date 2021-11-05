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Вильфанд посоветовал автовладельцам поторопиться со сменой резины
Общество
Вильфанд посоветовал автовладельцам поторопиться со сменой резины
pixabay.com

Москва, 5 ноября. Температура воздуха на грядущей неделе в регионах центра Европейской России установится на отметке около нуля. Похолодание будет сопровождаться осадками.

Понижение температуры начнется уже во вторник. В этот день прогнозируются небольшие осадки в виде снега, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже во вторник в центре Европейской России будет около нуля, прогнозируются небольшие осадки. Понятно, что они будут в виде снега, мокрого снега или дождя… Начиная со среды температура будет около нормы, около нуля», — цитирует синоптика РИА Новости.

В связи с этим Вильфанд напомнил автовладельцам о необходимости «переобуть» свои машины на зимнюю резину. Использование несезонных шин может создать опасные условия при вождении.

Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за историю метеонаблюдений. Температура воздуха держалась на отметке более семи градусов тепла.

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