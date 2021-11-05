Шойгу поблагодарил военных разведчиков за вклад в обеспечение безопасности России

Москва, 5 ноября. День военного разведчика отмечается в Вооруженных силах (ВС) России 5 ноября. По этому случаю с поздравлением выступил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Военная разведка России имеет долгую историю, за время которой она неоднократно сталкивалась с угрозами и вызовами. Справляться с ними ей помогали высокое мастерство, отвага, профессионализм и бесстрашие.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами — защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», — сказано в приказе Шойгу в связи с праздником.

Сейчас военная разведка с достоинством продолжает традиции предшественников. Она вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности России, отметил министр. Он поблагодарил разведчиков за службу и самоотверженность.

Российские военные разведчики до конца года получат современные системы координации боя в реальном времени. С их помощью обнаружение объектов противника станет еще быстрее.