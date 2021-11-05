Шеф-повар Творогов перечислил полезные альтернативы гречке

Москва, 5 ноября. Гречка является неотъемлемой частью русской кухни, однако рацион человека должен быть разнообразным. В магазинах продают крупы, которые по количеству полезных элементов схожи с гречкой, отметил шеф-повар, телеведущий Максим Творогов.

Он признался, что искренне не понимает, почему люди в больших количествах закупают эту коричневую крупу. Повар порекомендовал не злоупотреблять гречкой, чтобы в итоге она не надоела, передает радио Sputnik.

«Есть замечательные аналоги и альтернативы. Есть достаточно доступный по цене булгур. Это средиземноморская крупа, ее делают из пропаренной пшеницы. В отварном виде булгур можно использовать в качестве гарнира к любому блюду: рыба, мясо, морепродукты. Крупа подороже — киноа, тоже хорошая альтернатива», — рассказал Творогов.

Ячневую и пшеничную крупы также можно использовать в качестве гарнира. Вариантом подороже может стать тапиока. Эти белые шарики отлично насыщают организм и долго его питают.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров ранее заявил, что не верит в подорожание круп в России. Он напомнил, что экспорт гречки в стране запрещен.