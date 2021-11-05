МВД: число аварий с участием электросамокатов выросло на 50% за год в России

Москва, 5 ноября. Аварии с участием электросамокатов происходят все чаще в российских городах. За год их количество увеличилось на более чем 50%, сообщили в МВД.

Согласно информации ведомства, за девять месяцев 2021 года было зафиксировано свыше 400 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Жертвами таких аварий стали десять человек, еще 438 получили травмы, пишет ТАСС.

«За девять месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих средства индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост ... составил 51,27%», — отметили в МВД.

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для самокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Согласно документу, будет ограничена скорость до 25 км в час. Инициативу ведомств поддержал депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов.