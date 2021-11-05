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Правоохранители нашли один из автомобилей участников перестрелки в Химках
Происшествия
Правоохранители нашли один из автомобилей участников перестрелки в Химках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 ноября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль Audi, в котором могли скрываться участники перестрелки в подмосковных Химках.

Ранее в микрорайоне Старбеево погиб один мужчина, которого расстреляли вооруженные преступники. Злоумышленники после инцидента скрылись с места преступления в автомобиле Mercedes. Согласно неподтвержденным данным, убийцы позже могли сменить автомобиль на Chevrolet, Audi и два Mercedes.

В данный момент правоохранители проводят осмотр автомобиля, место работы следователей оградили специальной лентой. В найденном автомобиле Audi мог скрываться один из злоумышленников. Автомобили Mercedes и Chevrolet объявлены в розыск, пишет РЕН ТВ.

После сообщения о кровавом происшествии в Химках правоохранители объявили план «Перехват». Полиция выясняет причины и обстоятельства, которые привели к вооруженному конфликту.

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