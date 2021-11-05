Белорусский депутат Савиных: республика давно признала Крым частью России

Минск, 5 ноября. Белорусская сторона не сомневалась в принадлежности Крыма России, заявил председатель комиссии по международным делам Белорусси Андрей Савиных.

По его словам, республика де-факто и де-юро признала полуостров российским уже давно. Депутат отметил, что белорусская сторона не заявляла об этом, однако и президент, и вся страна так считают. Об этом Савиных сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации», — добавил парламентарий.

В Крым президента республики Александра Лукашенко приглашал глава регионального парламента. Он отметил, что полуостров будет рад видеть у себя главу страны, так как россияне и белорусы являются братскими народами.