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Производство сгущенки в России уменьшилось на десять процентов в 2021 году
Общество
Производство сгущенки в России уменьшилось на десять процентов в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 5 ноября. Производство сгущенного молока и сливок снизилось на десять процентов за январь-сентябрь 2021 года. Импорт сладости сократился на 20%, подсчитали в «Союзмолоке».

Претерпел снижение и экспорт. Тут показатель составил 10,2 процента. Аналитик Алексей Воронин связывает данную тенденцию с несколькими факторами. По его мнению, большую роль сыграла все большая приверженность россиян к ЗОЖ. Повлияли и рост себестоимости, а также доходы населения, передает «Российская газета».

«Кроме того, сгущенка активно используется в кондитерской отрасли, в общепите, которые все больше используют растительные жиры для удешевления конечной продукции», — отметил аналитик.

Воронин добавил, что сыграли роль и карантинные меры. В ходе локдаунов закрывались многие предприятия общественного питания, которые формировали немалую долю спроса на сгущенку.

Сгущенка содержит в себе большое количество сахара и отличается сильной жирностью, что явно не поможет худеющим. Портал MedikForum выделил сладости, которые можно употреблять, не боясь за фигуру.

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