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Генерал США Ходжес посоветовал поставить во главе ВСУ англоязычных офицеров
Армия
Генерал США Ходжес посоветовал поставить во главе ВСУ англоязычных офицеров
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Вашингтон, 5 ноября. Украине следует обновить офицерский состав своих вооруженных сил и поставить во главе закаленных в боях кадров, владеющих английским языком. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Генерал уверен, что если все офицеры будут англоговорящими, то «это окупит огромные дивиденды». Вместе с тем такая необходимость возникает для взаимодействий с зарубежными партнерами во время учений.

«Офицеры, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО», — отметил Ходжес эфире YouTube-канала «Исландия».

В последнее время в Донбассе участились случаи нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных. В результате недавнего минометного обстрела окраин Донецка погиб военнослужащий ДНР, передает «Царьград». Ответным огнем были уничтожены два человека из рядов Вооруженных сил Украины.

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Бен Ходжес украина всу английский язык
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