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Актер из сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер на 81-м году жизни

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 03:37
Общество
Актер из сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер на 81-м году жизни
pxhere.com

Лас-Вегас, 5 ноября. Американский актер кино и телевидения Уильям Лакинг скончался 4 ноября в возрасте 80 лет в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание Metro со ссылкой на супругу артиста Инсул Лакинг.

Уильям Лакинг был известен по роли Уинстона в сериале «Сыны анархии» и судьи Франклина Хилдреда в «Менталисте». Актер снимался в «Красном драконе», «Сокровище Амазонки» и ряде других проектов. О причине смерти пока ничего неизвестно.

«Хотя Уильям часто играл крутых и сильных людей, в реальной жизни он был элегантным человеком с блестящим интеллектом, который любил спорить о политике и текущих делах, обсуждать философию и физику», — рассказала вдова 80-летнего Лакинга.

Недавно стало известно о смерти Дмитрия Гуменецкого. Актер стал популярным благодаря роли Шмидта в сериале «Бригада». Артист умер из-за онкологического заболевания. С недугом Гуменецкий боролся несколько лет.

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