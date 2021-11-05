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Белорусский депутат Гайдукевич: санкции Запада ускорили интеграцию республики с Россией
Политика
Белорусский депутат Гайдукевич: санкции Запада ускорили интеграцию республики с Россией
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Минск, 5 ноября. Внедрение Западом санкций в отношении Минска ускорило интеграцию Белоруссии и РФ. Таким мнением поделился депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам парламента республики Олег Гайдукевич.

Об этом парламентарий заявил комментируя новость о принятии Высшим госсоветом Союзного государства Белоруссии и РФ, где были приняты положения об интеграции стран. Также страны подписали новую военную доктрину.

«С точки зрения геополитики я хотел бы "поблагодарить" наших западных партнеров за введение санкций в отношении Беларуси и России, за ту гибридную войну, которую он в отношении нас открыл...Еще вводите санкции – и мы еще усилим интеграцию и укрепим суверенитет и Беларуси, и России», — сказал Гайдукевич, комментируя итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства.

По его мнению, санкционное давление помогло решить проблемы экономической интеграции Минска и Москвы. Гайдукевич отметил, что подписанные доктрины сделают обе страны сильнее.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых дали оценку одобренным соглашениям по интеграции. Отмечается, что главы государств разговаривали около 1,5 часа.

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