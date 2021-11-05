Инфекционист Акинфиев: празднование Нового года зависит от эпидемической обстановки

Москва, 5 ноября. Условия празднования Нового года будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Такое мнение выразил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Ограничительные меры вводятся в зависимости от количества случаев госпитализации и свободных коек. По словам эксперта, численность заразившихся не влияет на условия празднования.

«Если коечный фонд будет до определенного процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников», — сообщил Акинфиев в беседе URA.RU.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что карантин в регионах России может быть продлен еще на неделю. Эксперт уверена, что принятые ограничительные меры могут быть неэффективными.