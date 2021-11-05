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Сенатор Круглый заявил о целесообразности продления локдауна еще на неделю

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 03:28
Общество
Сенатор Круглый заявил о целесообразности продления локдауна еще на неделю
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 5 ноября. Федеральный режим нерабочих дней необходимо продлить еще на неделю. Такое решение было бы разумным, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, рост или снижение числа заболевших зависит в большой степени от самих граждан. Он призвал россиян неукоснительно соблюдать меры безопасности, носить маски и не забывать про социальную дистанцию, передает РИА Новости.

«На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута», — отметил сенатор.

Нерабочая неделя президентом РФ Владимиром Путиным объявлена до 7 ноября. Большинство регионов не стали продлевать их на свое усмотрение. Однако увеличили число нерабочих дней власти Брянской, Курской, Челябинской, Смоленской и Томской областей.

Прокомментировал вопрос продления локдауна и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он призвал не делать поспешных выводов и ориентировать лишь на официальную информацию.

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