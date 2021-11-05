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IT- эксперт Мясоедов перечислил способы восстановления случайно удаленных фотографий
Общество
IT- эксперт Мясоедов перечислил способы восстановления случайно удаленных фотографий
unsplash.com  /  Manuel Del Moral

Москва, 5 ноября. Некоторые пользователи смартфонов случайно удаляют фотографии и видеоконтент. Существуют ли способы вернуть данные, рассказал IT-специалист Павел Мясоедов.

Фотографии и видео могут храниться в трех местах: на смартфоне, в резервной копии на компьютере или в облаке. Самым безопасным для размещения архива является последний вариант, пишет «Прайм».

Перед тем как окончательно исчезнуть из смартфона, медиафайлы проходят ряд директорий. Последней является скрытая корзина, которую пользователи не видят. Многие производители рекомендуют использовать резервное копирование. Можно заглянуть в специальный архив, который хранит фото и видео около месяца, а затем восстановить с помощью специального софта, добавил Мясоедов.

«Дело в том, что сами по себе файлы не стираются сразу, они переходят в скрытый системный вид, поверх которого впоследствии записывается новый программный код», — отметил эксперт.

Ранее Павел Мясоедов предупреждал пользователей гаджетов об удаленной переписке, которую могут прочитать создатели приложений. Тексты сообщений не пропадают с серверов компаний. Но есть программы, которые передают информацию только между абонентами.

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