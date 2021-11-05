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Bloomberg: помощник Байдена из американской делегации заразился коронавирусом
Общество
Bloomberg: помощник Байдена из американской делегации заразился коронавирусом
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 5 ноября. Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал американского лидера на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Заразившийся член американской делегации и еще несколько его коллег остались в Глазго из соображений безопасности. Сейчас помощник Байдена находится на карантине и ожидает результаты ПЦР-теста. В Белом доме полагают, что сотрудник с COVID-19 не контактировал с президентом на саммите.

Джо Байден во время своего европейского турне общался с большим количеством высокопоставленных чиновников из других стран. Он здоровался с ними за руку и не всегда носил защитную маску.

Американский лидер перед поездкой сдал тест на COVID-19, его результат оказался отрицательным. Поводом для беспокойства стало заражение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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