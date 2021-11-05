Старт миссии Crew-3 на МКС вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий

Форт-Лодердейл, 5 ноября. Отправка третьего экипажа на борту корабля Crew Dragon перенесена на 8 ноября. Причиной называются неблагоприятные погодные условия, сообщили в NASA.

Метеорологи прогнозируют сильные порывы ветра и облачность в районе запуска во Флориде с вероятностью в 40 процентов. Ранее запуск был также перенесен из-за состояния одного из членов экипажа.

«Самая ранняя возможность для запуска миссии Crew-3 будет 8 ноября в 21:51 по времени Восточного побережья США (05:51 по Москве 9 ноября)... NASA и SpaceX отказались от возможности запуска 6 и 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий», — отметили в управлении.

Отправка с МКС членов второго экипажа остается в силе. Мероприятие пройдет 7 ноября. В составе команды находятся астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Проблемы с погодой не единственное обстоятельство, препятствующее успешному полету. Ранее на борту Crew Dragon протек туалет.