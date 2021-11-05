Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 04:10
04:07
Политика
Белорусский депутат Савиных: республика давно признала Крым частью России
04:04
Общество
Производство сгущенки в России уменьшилось на десять процентов в 2021 году
04:00
Общество
Сексолог Денисов-Мельников поддержал идею Жириновского о половом воспитании в школах
03:46
Армия
Генерал США Ходжес посоветовал поставить во главе ВСУ англоязычных офицеров
03:43
Общество
Роспотребнадзор: количество выделяемого возбудителя COVID-19 снижается у вакцинированных
03:37
Общество
Актер из сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер на 81-м году жизни
03:36
Политика
Белорусский депутат Гайдукевич: санкции Запада ускорили интеграцию республики с Россией
03:35
Общество
Инфекционист Акинфиев: празднование Нового года зависит от эпидемической обстановки
03:28
Общество
Сенатор Круглый заявил о целесообразности продления локдауна еще на неделю
03:18
Наука
Оксфордские ученые выявили усугубляющий течение COVID-19 ген
Все новости

Старт миссии Crew-3 на МКС вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 02:50
Технологии
Старт миссии Crew-3 на МКС вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий
twitter.com  /  SpaceX

Форт-Лодердейл, 5 ноября. Отправка третьего экипажа на борту корабля Crew Dragon перенесена на 8 ноября. Причиной называются неблагоприятные погодные условия, сообщили в NASA.

Метеорологи прогнозируют сильные порывы ветра и облачность в районе запуска во Флориде с вероятностью в 40 процентов. Ранее запуск был также перенесен из-за состояния одного из членов экипажа.

«Самая ранняя возможность для запуска миссии Crew-3 будет 8 ноября в 21:51 по времени Восточного побережья США (05:51 по Москве 9 ноября)... NASA и SpaceX отказались от возможности запуска 6 и 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий», — отметили в управлении.

Отправка с МКС членов второго экипажа остается в силе. Мероприятие пройдет 7 ноября. В составе команды находятся астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Проблемы с погодой не единственное обстоятельство, препятствующее успешному полету. Ранее на борту Crew Dragon протек туалет.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Старт миссии Crew-3 на МКС вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий
запуск перенос crew dragon
Комментировать