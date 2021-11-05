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Издание Interia рассказало о способах использования черствого хлеба
Общество
Издание Interia рассказало о способах использования черствого хлеба
pexels.com  /  Marianna OLE

Варшава, 5 ноября. Хлебобулочные изделия часто отправляют в помойку, когда они начинают черстветь. Но из таких продуктов может получиться много вкусных блюд, пишет польское издание Interia.

Проще всего из черствого хлеба приготовить гренки. Для этого можно смазать ломтики маслом и подрумянить на сковороде или в духовке. Их можно есть как сладкими, так и солеными. Иногда их кладут в супы или салаты, передает «ИноСМИ».

Специалисты советуют сохранить черствый хлеб для приготовления французских тостов. Подойдет как классический белый батон, так и пшеничное изделие. Ломтики достаточно окунуть в яично-молочную смесь и поджарить до появления золотистой корочки. Еще один рецепт – водзенка. Этот простой суп делается из черствого хлеба, кипятка, жира и приправ.

Желающие похудеть часто отказываются от хлеба. Но полное его исключение из рациона может повлиять на эмоциональное состояние. Человек подвержен потере сил и энергии, стрессу. Дело в том, что в мучных изделиях есть белки, клетчатка и витамины группы B, поддерживающие здоровье.

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