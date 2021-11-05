IT-эксперт Половников: для лучшего сигнала стоит размещать Wi-Fi-роутер в центре квартиры

Москва, 5 ноября. Карантин и плохая погода влияют на загруженность сети Wi-Fi, в результате ухудшается сигнал. Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников посоветовал способ решения данной проблемы.

По его словам, самым простым способом будет замена дешевого роутера на дорогой, однако если такой возможности нет, то можно попробовать и другой вариант. Эксперт отметил, что часто при установке систему Wi-Fi располагают в прихожей, однако это тоже влияет на качество сигнала. Улучшит его можно небольшой перестановкой, передает радио Sputnik.

«Лучше всего ставить роутер в центре вашей жилплощади, чтобы все точки квартиры были равноудалены от точки доступа Wi-Fi», — посоветовал Половников.

Специалист отметил, что бояться излучения не стоит. От Wi-Fi роутера оно идет в ничтожно малых дозах, сравнимых с телефонными. Это, заключил эксперт, навредить здоровью никаким образом не способно.

Москвичи теперь могут воспользоваться Wi-Fi не только у себя дома, но и на некоторых вокзалах столицы. Всего по городу установлено 48 хот-спотов.